RIP Rebecca Heineman
Comme beaucoup, j'ai découvert Rebecca Heineman dans le documentaire High Score de Netflix. Elle est célèbre pour avoir gagné le premier tournoi de JV aux US quand elle n'avait que 14 ans. Mais au-delà de ses prouesses en tant que joueuse, c'était surtout une codeuse hors pair. Elle a appris à programmer d'elle-même et a été embauchée à 16 ans par Avalon Hill. Elle a développé le moteur de leurs jeux ainsi que plusieurs de leurs jeux avant de partir pour rejoindre un autre studio, Boone Corporation. Boone a fait faillite en 1983 et Rebecca est donc parti co-fonder avec Brian Fargo, Jay Patel et Troy Worrell un petit studio appelé Interplay.
Elle a bossé sur des jeux Wasteland et The Bard's Tale avant de se mettre au design avec The Bard's Tale III: Thief of Fate. Elle est partie de Interplay pour fonder d'autres studios : Logicware en 1995, Contraband Entertainment en 1999 et Olde Sküül en 2013 cette fois avec sa femme, Jennell Jaquays. Elle a bossé sur un nombre incalculable de jeux tout en élevant 5 enfants (!). Rebecca est née homme et a transitionné femme dans les annés 2000. Elle est même devenue une championne des causes LGBTQ en rejoignant entre autres le conseil d'administration de l'organisation GLAAD. Le mois dernier, elle a annoncé qu'elle avait un cancer et est décédée hier à l'âge de 62 ans. Elle avait établie une page GoFundMe pour payer une partie des factures mais l'argent ira désormais à ses enfants pour payer son enterrement. Monde de merde.
