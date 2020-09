[Popcorn] High Score

L'histoire des jeux vidéo est fascinante et nombreux sont ceux qui se sont penchés sur le sujet, notamment des français. Je vous ai déjà parlé de Grospixels mais Florent Gorges fait aussi un boulot exceptionnel au niveau de l'écrit. France Costrel est plus intéressée par le format vidéo et a créé en 2017 la série documentaire 8-Bit Legacy . Avec High Score, elle passe à la vitesse supérieure.C'est une série documentaire de 6 épisodes de 45 minutes disponible sur Netflix. Chaque épisode couvre un sujet particulier : les premiers hits de l'arcade, l'ascension de Nintendo, les JDRs, la guerre des consoles, les jeux de combat et le passage à la 3D. C'est blindé d'images d'archives, d'images de jeux et d'interviews. Certaines histoires sont racontées via des animations adorables en pixel art. La cerise sur le gateau est que le narrateur est Charles Martinet alias la voix de Mario.Le tout est bien rythmé, bien ficelé et super intéressant. Les passionnés n'apprendront probablement pas grand chose et il y a des gros blancs mais c'est une excellente introduction au sujet. On n'échappe pas non plus aux interviews de John Romero et de Nolan Bushnell mais on est ravi de voir des personnages moins connus comme Ken et Roberta Williams (Sierra On-Line). Rien que les passages sur GayBlade et Night Trap méritent le détour. On vous recommande donc de regarder le tout en espérant une saison 2.