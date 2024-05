Rider's Spirits : le jeu Super Famicom arrive le 7 juin

En 1994, Bike Daisuki! Hashiriya Kon – Rider's Spirits sortait sur au Japon sur Super Famicom, et n’aura jamais quitté l’archipel nippon. Pourtant ce Mario Kart en moto qui a été plébiscité par les joueurs, et bien accueilli par les critiques, aurait probablement rencontré son petit succès en Occident. Sans parler du fait qu’il permettait de jouer jusqu’à quatre en local. Le principe était classique, vous pouviez choisir entre huit personnages chibi avec chacun ses spécialités en termes d’attributs tel la vitesse, la maniabilité et d'accélération.L’injustice va être en partie réparée en créant malheureusement une autre. Oui, car grâce à Ratalaika Games , en partenariat avec Masaya Games et Shinyuden Rider's Spirits va arriver le 7 juin prochain sur Switch, les PlayStation, les Xbox, mais malheureusement pas sur PC.