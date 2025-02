Revue de tests pour Avowed

Avowed sort dans 4 jours et les grands journalistes ont tous publié leurs tests . Les jeux Obsidian sont d'habitude très bien écrits et un peu pétés. Pour Avowed, il semble que ce soit le contraire : le jeu est plutôt bien fini mais est assez classique. Les combats sont par contre très jouissifs notamment grâce au mélange armes de corps à corps/armes à feu/magie. Le jeu a aussi un design assez unique mais le rendu et les animations des personnages sont assez pauvres. Les fans des JDRs Obsidian devraient y trouver leur compte en tout cas. C'est aussi un jeu relativement "court" : comptez une quinzaine d'heures pour finir la quête principale et une quarantaine pour tout boucler.Avowed sort le 18 février sur Xbox et PC et mine de rien c'est la troisième exclu Xbox en trois mois après STALKER 2 et Indiana Jones and the Great Circle. Mais contrairement aux deux autres jeux, Avowed semble bénéficier d'une promo digne de ce nom avec vidéos promotionnelles sur les réseaux sociaux et des panneaux de pub dans les grandes villes. A noter que le jeu finira probablement par sortir sur PS5