Réussite critique pour Baldur's Gate 3

A combien d'exemplaires s'est vendu Baldur's Gate 3 ? Si on en croit un message improbable de l'ambassade belge en Chine, le jeu a dépassé les 5,2 milions d'exemplaires sur Steam. Selon le PDG de Larian , le jeu s'était déjà vendu à 2,5 millions de copies en accès anticipé. Voilà qui devrait doubler le PNB de la Belgique. Le jeu est toujours numéro 1 des ventes sur Steam !Sur PS5, il sortira le 6 septembre ou le 2 si vous avez pris l'édition deluxe et il faut croire que le bouche à oreille ( et les tweets de la lead character artist du jeu ) a fait son effet car le jeu est actuellement numéro 2 des pré-ventes sur la plateforme. Larian ne compte pas s'arrêter là. Ils travaillent sur la première grosse rustine pour le jeu et elle devrait comporter plus de 1000 correctifs et ajouts dont certains demandés par les joueurs comme la possibilité de changer d'apparence durant l'aventure.Les outils de modding officiels sont aussi au programme. Vous avez peut-être noté l'absence de mode "maitre du jeu" permettant de créer sa propre aventure et de la faire vivre à d'autres joueurs comme dans les Original Sin. Le PDG de Larian a expliqué que ça aurait été trop compliqué . C'est dommage car ça en aurait fait l'expérience D&D ultime qui aurait probablement faire de l'ombre à D&D Digital Play Experience , l'outil officiel créé à base d'UE5. Notre test devrait arriver un jour juste à temps pour vous faire hésiter en BG3 et Stafield. Si vous avez déjà le jeu, n'oubliez pas de parler aux animaux