RetroArch a le bon DOS

En théorie les jeux DOS sont conçus pour tourner sur un processeur x86 comme celui qui équipe votre PC. En pratique les faire tourner de manière native sur Windows 10 est rarement possible sans rencontrer de problèmes. Heureusement une solution existe : DOSBox. Ce dernier émule une machine x86 d'époque avec carte son et système d'exploitation tout prêt. Il nécessite un poil de configuration mais on peut télécharger une interface graphique comme D-Fend Reloaded pour simplifier les choses. DOSBox Pure va encore plus loin. Ce dérivé de DOSBox tente de rendre l'émulation DOS aussi simple que celle d'une console. Cla implique : support des jeux zippés, support du pad ave c remappage automatique des touches claviers, clavier virtuel, sauvegardes d'état, rembobinage, support de différentes SoundFonts pour les fichiers MIDI...Et le plus beau dans l'histoire est que DOSBox Pure est conçu comme un coeur libretro ce qui signifie que vous pouvez le coller directement dans RetroArch ! Vous pouvez le télécharger sur GitHub