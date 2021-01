Resident Evil Village se montre

Entre deux remakes de Resident Evil, Capcom a eu le temps de bosser sur une suite à sa saga de survival-horror . Elle s'appelle Resident Evil Village et elle sortira le 7 Mai sur PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One, and Xbox Series X. Les versions ancienne génération sont des bonnes surprises à condition de ne pas se retrouver avec un nouveau Cyberpunk 2077 sur les bras mais Resident Evil 7 a une très bonne tête sur ces dernières donc on fait confiance à Capcom.Si vous achetez les versions PS4/XO, vous recevrez la mise à jour PS5/Xbox Cerises gratuitement. Histoire de vous donner un avant-gout, vous pouvez télécharger une démo du jeu sur PS5 là maintenant tout de suite. C'est plus un spin-off qu'une démo car ce qu'elle présente ne sera pas dans le jeu final. Le but est surtout de vous gaver de ray-tracing et d'audio 3D Pour les gens qui n'ont pas de PS5, vous pouvez vous rabattre sur une nouvelle bande-annonce mais aussi sur une vidéo de gameplay . Entre le chateau, le village, les combats, l'inventaire... Le tout a des faux airs de Resident Evil 4 en vue à la première personne ce qui n'est pas pour nous déplaire.Capcom a aussi présenté Resident Evil Re:Verse qui est une nouvelle tentative de créer un jeu multi dans l'univers du jeu un an après Resident Evil Resistance . Ce sera gratuit pour ceux qui achèteront RE Village et on voit mal qui va acheter cela de toute façon : il est question de deathmath jouable à six joueurs en vue à la troisième personne dans des niveaux recyclés des anciens opus. Ajoutez à cela un filtre qui donne un rendu dégueulasse et vous obtenez un amuse-bouche qui sera vite joué et vite oublié.