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ACTU

REPLACED est enfin RELEASED

Buck Rogers par Buck Rogers,  email
 
Après des années d’attente, le titre développé par Sad Cat Studios et édité par Coatsink et Thunderful Publishing, on veut bien entendu parler de REPLACED, est enfin sortie (!). C’est la bonne. Ou plutôt, c’est de la bonne ?

L’accueil critique est globalement positif mais néanmoins nuancé. La direction artistique dont émane une esthétique rétro-futuriste hypnotique, est unanimement saluée et elle impressionne même par son pixel art détaillé et son ambiance oppressante. Le tout étant soutenu par une bande-son synthwave apparemment réussi. Vous pourrez vous faire votre propre idée avec un morceau de la bande originale ci-dessous.


Le gameplay quant à lui, mêlant exploration, combats précis et séquences cinématographiques, a séduit globalement. Toutefois, certaines imperfections techniques et un manque de finition sont pointés. Le jeu REPLACED n’est pas parfait, mais sa réalisation illustre cette tendance forte du jeu indépendant moderne, c’est-à-dire viser une expérience cinématographique ambitieuse avec des ressources limitées.

Le titre est d’ores et déjà disponible sur PC et Xbox Series pour 19,99 euros.

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