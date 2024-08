Replaced devrait sortir un jour

Replaced, c'est le jeu annoncé au Xbox et Bethesda Shocase 2021 et qui devait sortir en 2022. C'est aussi le jeu présenté aux Game Awards 2022 et qui devait sortir en 2023. Et bien sans surprise, c'est le jeu qui sera à la Gamescom 2024 et qui devrait finalement sortir en 2025. C'est ce qu'on a appris dans le tweet et la vidéo de 13 minutes stylée mais pas passionnante du game director, Yura Zhdanovich. Sortira-il finalement en 2025 ? Rendez-vous l'année prochaine.