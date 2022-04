Remedy revient à ses premiers amours

Le premier Max Payne est aussi vieux que Factor vu qu'il a fêté ses 20 ans l'an passé. Pourtant ça reste toujours aussi fun à jouer et le deuxième opus transcende l'expérience. Mais soyons francs : ils mériteraient bien un ravalement de façade.Cela tombe bien : Remedy va produire un remake des deux jeux en utilisant le Northlight Engine, le moteur maison utilisé pour Quantum Break et Control. Le tout sortira à une date inconnue sur PC, PS5 et Xbox Cerises et sera co-publié par Rockstar Games. Cela fait un quatrième projet pour le studio . On prie par contre pour que la version PC ne soit pas exclusif au Rockstar Games Launcher.