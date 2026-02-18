ACTU
Recalbox 10 est sorti
par CBL, email @CBL_Factor
Il y a plus de 10 ans (!!!), Frostis vous parlait de créer une mini-console dédiée à l'émulation en collant Recalbox sur un Raspberry Pi 2. On rappelle que Recalbox est une distribution Linux utilisant les émulateurs retroarch/libretro et le frontend EmulationStation. En clair, tout ce qu'il vous faut pour faire tourner des milliers de jeux rétro. Et c'est un projet français. Recalbox reçoit régulièrement des mises à jour et la dixième version vient récemment de sortir. Faisons un petit tour d'horizon.
Au niveau matos, Recalbox 10 supporte désormais le Raspberry Pi 5/500 mais aussi le Steam Deck. Sur la bécane de Valve, ça permet d'avoir Recalbox en dual boot sur la carte microSD pour ceux qui ne veulent pas sortir de Steam pour installer des émulateurs sur la partition principale. Au niveaux des systèmes, la Xbox est désomais supportée sur le PC et le Steam Deck tandis que le Sega Model 3 (Virtua Fighte 3, Scud Race..), le Nintendo DS et le GameCube sont supportés sur le Raspberry Pi 5.
L'inteface a été refondue en profondeur pour être plus fluide, plus intuitive et plus claire et permet de télécharger et d'installer des nouveaux thèmes en quelques clics. La gestion des ROM a été grandement améliorée en regroupant les différentes versions d'un même jeu et en permettant de supprimer les ROM directement depuis l'interface. Pour l'arcade, les clones d'un jeu sont regroupés autour du parent et les jeux qui ne fonctionnent pas sont automatiquement supprimés.
Recalbox 10 ajoute aussi plein de petits trucs pour vous simplifier la vie. Par exemple, si le système détecte que vous avez trois manettes ou plus de branchées, Recalbox va automatiquement activer le multitap pour la Super Nintendo, la PlayStation et la Saturn.
A noter que depuis quelques années, Recalbox vend aussi du matos et notamment le RGB DUAL 2 pour brancher facilement un Raspberry Pi 5 sur un tube cathodique et le RGB JAMMA 2 afin de supporter tout le matos exotique des vieilles bornes d'arcade. Recalbox a aussi sorti les RecalCards, des petites cartes programmables que vous pouvez assigner à un jeu. Quand vous l'insérez dans le lecteur, le jeu se lance automatiquement. L'idée est de simuler des cartouches. Vous pouvez supporter Recalbox en achetant des choses sur leur boutique ou via leur Patreon.
