Re-Reckoning bien qui Re-Reckoning le dernier

Kingdoms of Amalur: Reckoning est sorti en 2012 sur PC, PS3 et Xbox 360 et malgré un accueil critique plutôt bon, le jeu a fait un four. Entre cela et des problèmes de gestion au sein de 38 Studios, le studio a fait faillite quelques mois après. En 2018, THQ Nordic alias le fossoyeur de l'industrie s'est emparé des droits. L'éditeur autrichien vient d'annoncer Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning , un remaster du jeu qui sortira le 8 Septembre sur PC, PS4 et XO et qui contiendra tout le DLC sorti.Mais ce n'est pas tout. THQ Nordic a aussi annoncé qu'une nouvelle extension pour le jeu était en développement et sortirait en 2021. On sait juste qu'elle s'appelle Fatesworn. C'est Kaiko qui développe. Le studio s'était déjà occupé de Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered et de Darksiders Warmastered Edition. Entre deux verres de schnapps, les marketeux de THQ Nordic se sont dits qu'en collant des jeux de mot pourris directement dans le titre des jeux les grands journalistes ne pourraient pas faire pire.