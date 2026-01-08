ACTU
Razer se met à l'IA
par CBL, email @CBL_Factor
Comme chaque année, le CES est l'occasion pour les constructeurs de matos de vous présenter leur came et il s'agit souvent du même matos que l'an passé mais adapté à la nouvelle tendance. L'édition 2026 était placé sous le signe de l'IA car il est important d'accélérer le réchauffement climatique tout en rendant les gens encore plus dépendants à la technologie. On attendait Razer au tournant pour voir quel produit inutile et coloré la marque verte allait présenter et on n'a pas été déçu.
Le projet phare de cette année s'appelle Project AVA et il s'agit d'un assistant AI qui se présente sous la forme d'un avatar affiché sur un hologramme de 5,5". Je met "hologramme" entre guillements car il s'agit en fait d'un écran plat dans un tube de verre. On ne sait pas comment est faite l'illusion mais on mise soit sur de la projection sur verre soit sur un écran OLED transparent. L'avatar en question peut prendre plusieurs formes allant du logo Razer à la waifu en passant par le type qui passe trop de temps à la salle de muscu. AVA voit tout et entend tout grâce à des caméras et deux micros donc pensez à débrancher le bousin quand vous ouvrez un navigateur en mode incognito.
Contrairement à ce que laisse penser la vidéo promo, AVA n'est pas un appareil sans fil. Elle nécessite d'être connecté à un PC sous Windows avec un bon gros câble USB-C. Le but est de vous donner des conseils quand vous jouez afin de devenir un pro de l'e-sport mais vous pouvez lui demandez ce que vous voulez. Attention quand même : AVA utilise Grok, l'IA d'Elon Musk donc il n'est pas impossible qu'en pleine partie de Counter-Strike elle vous vente les mérites d'Hitler ou parte dans une tirade transphobique sans crier gare. Il est même possible qu'AVA enlève ses fringues.
