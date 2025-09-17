ACTU
Randy Pitchford contre l'humanité
par CBL, email @CBL_Factor
Borderlands 4 a quelques soucis d'optimisation sur PC et Randy Pitchford, patron de Gearbox, s'est platement excusé et a promis qu'un patch allait arriver bientôt. Je plaisante. Il a balancé une série de messages sur Twitter attaquant les joueurs alias ses clients. Il a déclaré que Borderlands 4 était un jeu premium pour joueurs premium, que les mécontents n'ont qu'à se faire rembourser ou attendre d'avoir du meilleur matos et que le 1440p est amplement suffisant.
Ma citation préférée est "Vous n'avez qu'à développer votre propre moteur pour nous montrer comment on fait", ce qui est assez ironique venant d'une boite qui utilise l'Unreal Engine depuis 20 ans... Digital Foundry devrait analyser les performances en détail mais leurs premiers tests montrent que le jeu a effectivement quelques soucis. La vie n'est pas forcément plus rose sur consoles. Apparemment plus on joue et plus les performances tombent et le jeu finit par crasher. Mais Randy a la solution : vous n'avez qu'à quitter le jeu de temps à autre en attendant le patch.
