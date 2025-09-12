ACTU
Borderlands 4 se traîne
par CBL, email @CBL_Factor
Borderlands 4 est sorti et on vous conseille d'attendre quelques patchs si vous voulez y jouer sur PC : le jeu se fait allumer sur Steam. Il y a quelques plantages mais surtout, l'optimisation est totalement aux fraises avec de grosses saccades et un framerate anémique. En réponse, Gearbox a publié un guide d'optimisation. Pas mal de joueurs pointent du doigt le fait qu'il s'agit encore d'un jeu UE5 mal optimisé.
Néanmoins, ceux qui peuvent le faire tourner dans des conditions décentes semblent bien s'amuser et parlent d'un jeu plus proche du premier Borderlands que du second. Le titre contient une ville appelée Embracer’s Bluff dont le maire semble vivre dans un jaccuzi entouré de godmichets, une référence pas très subtile au fait que Gearbox a appartenu pendant quelques temps à Embracer Group.
