Quelques rumeurs sur la Super Switch Pro 2 Ultra

Le beau-frère de l'oncle de mon voisin a lu VGC et en a déduit que la prochaine console de Nintendo pourrait sortir au second semestre 2024. Il s'agirait toujours d'une console hybride et elle aurait un écran LCD (et non pas un OLED) et un port cartouche.Des studios clé auraient déjà leur kit de dev. Eurogamer confirme le tout mais il faut dire qu'ils ne se mouillent pas vu que c'est ce qu'avait plus ou moins annoncé le PDG de Nintendo ...La grande question est la présence ou l'absence de rétrocompatibilité. Le même PDG de Nintendo a déclaré que de nombreux joueurs sur Switch jouent à des jeux en téléchargement et Nintendo souhaiterait que la transition vers une nouvelle console se fasse en douceur en conservant les comptes Nintendo. Déduisez-en ce que vous voulez.Au niveau matos, le choix "logique" serait de rester chez Nvidia en adoptant le Orin Nano 8GB à savoir 1024 CUDA cores de l'architecture Ampere (30xx), 32 Tensor Cores, 6 coeurs ARM, 8 Go de LPDDR5 et un TDP entre 7 et 15W. Cela donnerait une console ayant 2,5x la puissance graphique d'une Switch et les Tensor Cores pourraient permettre de faire du DLSS. Au niveau prix, il est question de $299 pour 1000 exemplaires. Prenez le tout avec des méga-pincettes. C'est au mieux de l'analyse de comptoir.En réalité au niveau matos, le seul truc qui m'intéresse est d'avoir des manettes fiables avec sticks à effet Hall. Ca place la barre assez bas mais c'était insupportable de voir Link avancer tout seul dans Zeldeux car mes Joy-Cons quasi neufs déconnaient à pleins tubes. Ajoutez à cela le support des micro-casques et celui du WiFi 6 et on aura presque une console moderne.