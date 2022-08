Q.U.B.E. va souffler sa dixième bougie

Sorti en 2012, Q.U.B.E. était un sympathique first person puzzle qui est toujours resté un peu dans l'ombre de la référence du genre (Portal pour ne pas le nommer). Après une version Director's Cut parue deux ans plus tard et une vraie suite un peu oubliable, le jeu d'origine va avoir droit à son remaster d'anniversaire, baptisé Q.U.B.E. 10th Anniversary . Celui-ci proposera tout le contenu du jeu de base et de la DC, plus une nouvelle zone qui rajoutera quelques heures de jeu en plus, le tout entièrement retapé dans l'Unreal Engine 4 avec du ray tracing à ne plus savoir qu'en faire, ce qui ne sera pas du luxe parce que le jeu original était quand même sacrément moche. Ca devrait sortir dans pas longtemps, sur PC et consoles.