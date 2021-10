Project64 beta 1

On n'est pas du genre à tirer sur l'ambulance ( on laisse cela à Michael Bay ) mais il semblerait que l'émulateur N64 fourni dans l'extension du Nintendo Online soit loin d'être fini. Au programme : des bugs graphiques, l'absence du support du Controller Pak pour sauver (il faut utiliser une sauvegarde d'état), un code réseau pas terrible pour le jeu en ligne, des contrôles mal pensés et l'impossibilité de les modifier. Peut être qu'à la place de dégommer les projets de fan Nintendo devrait bosser avec eux pour améliorer leur gamme rétro...