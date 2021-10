individuel, donc pour une personne, pour 19,99€ par an

familial, accueillant jusqu’à 8 personnes, pour 34,99€ par an

individuel, donc pour une personne, pour 39,99€ par an

familial, accueillant jusqu’à 8 personnes, pour 69,99€ par an

Finalement, il aura fallu attendre le Nintendo Direct consacré à Animal Crossing pour découvrir le prix du pack additionnel du Nintendo Switch Online . Attention, la note s’annonce salée, mais il y a tout de même un bonus qui peut changer la donne.Petit rappel des faits quand même, puisque tout le monde n’est pas trop au courant du contenu du Nintendo Switch Online. De base, cet abonnement peut prendre deux formes :Pour ces deux formules, nous retrouvons la possibilité de jouer en ligne (comme chez Sony et Microsoft), une sélection de 72 jeux Nes (80 si on on compte aussi les jeux dispos qu’au Japon), mais aussi 50 jeux Super Nintendo, la possibilité de stocker ses données de sauvegarde en cloud, et des petits bonus ici et là, comme des objets dans Super Smash Bros. Ultimate, Animal Crossing: New Horizons, Splatoon 2, mais aussi Tetris 99 et Pac-Man 99, etc. Bref, un abonnement qui est loin d’être totalement abusé, surtout vu le prix plutôt accrocheur.Nous aurions même pu croire qu’à l’annonce de l’arrivée de 7 jeux Nintendo 64 et 14 jeux SEGA Mega Drive (plus d'autres à venir tous les mois), le prix resterait le même. Mais Nintendo en a décidé autrement et l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel passe du simple au double. Là, c'est tout de suite moins accrocheur.Mais c’était sans compter la bonne idée du jour : y intégrer aussi Happy Home Paradise, le DLC d’ Animal Crossing : New Horizons , qui est au tarif de 24,99€ en achat unitaire. De fait, la pilule passe bien plus facilement si vous êtes du genre à passer des heures sur votre petite île. Et quand on sait qu'il y a 34 millions d'ACNH dans le monde, sur les 89 millions de Nintendo Switch, c'est un geste extrêment malin. Notons tout de même qu’il s’agit d’une location. Le DLC restera actif pour tous les membres de la formule d’abonnement, tant que celui-ci est actif.