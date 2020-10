Prodeus : en gore un peu de patience

Oyez, oyez, le beaucoup trop sexy Prodeus s'apprête à enfin sortir en accès anticipé le 10 novembre prochain. Développé par les deux vétérans de Bounding Box Software qui connaissent un peu leur sujet puisqu'on les a déjà croisés au casting sur Bioshock Infinite , DOOM 2016 ou certains épisodes de Call Of Duty , le jeu est un véritable hommage aux FPS des années 90. Il propose en effet un look proche de la patine du Build Engine (sprites 2D, animations hachées, assets volontairement grossiers) et le sublime à l'aide de techniques de rendu moderne.On y trouvera également un système de démembrement et de peinture des murs qui rappelle celui déjà vu sur Strafe , une bande originale dynamique "à la DOOM " qui s'accorde à priori bien aux effusions d'hémoglobines à l'écran et un éditeur de niveaux simple à prendre en main. Tous les voyants sont donc au vert et on a hâte de poser nos mains dessus pour voir si son level design est aussi tortueux (et plein de passages secrets) qu'à l'époque. En attendant, on patiente devant 2 nouvelles minutes de gameplay sanglant.