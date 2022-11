Pour qui sonne la glace ? Pour Marvel's Midnight Suns

Vous vous souvenez de Marvel's Midnight Suns ? Nous non plus, et pourtant le jeu de Firaxis va finalement sortir à la fin de la semaine comme nous le rappelle ce nouveau trailer, après presque une année entière de reports à la chaine.Entre les rares previews peu enthousiastes présentant un jeu tactique simpliste dans de minuscules arènes avec un indispensable système de cartes à la con pour les pouvoirs, et une communication qui a été largement axée sur des cinématiques ne montrant rien du jeu et sur la tripotée de trucs (nouveaux héros, costumes...) que l'on pourra récupérer à grands coups de micro-transactions, de season pass et de version ultra-premium-deluxe à 100 balles, merci 2K , autant dire qu'on n'en attend vraiment pas grand chose. C'est vraiment navrant, après Eidos Montréal et son Avengers coupé à la flotte, de voir un autre studio talentueux s'embourber dans une marvelerie sans âme en espérant que la seule licence suffira à en faire vendre des palettes, alors que le public semble vraiment commencer à fatiguer des super-héros à toutes les sauces et que leurs dernières apparitions au cinéma ne parviennent plus à enthousiasmer même les fans les plus acquis à la cause.