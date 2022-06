Pour l'ESA, l'E3 n'est pas mort, il se repose juste les yeux

L'ESA a beau avoir déclaré forfait cette année encore, elle semble plus que jamais décidée à organiser un vrai E3 du monde d'avant dès l'année prochaine, si l'on en croit les propos du président de l'association rapportés par le Washington Post . En résumé, celui-ci nous dit que toutes ces "expérimentations" d'événements streamés et de petites sauteries organisées par Geoff Keighley, c'était bien mignon, mais que maintenant il est tant d'arrêter de rigoler et de laisser les grandes personnes revenir aux commandes. On leur souhaite bien du courage pour réussir à faire rentrer tout le monde au bercail, surtout que les dernières années nous ont prouvé qu'on pouvait avoir droit à notre semaine de festivités jeux vidéo en juin, et ce même sans que l'ESA s'en mêle.