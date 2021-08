[Popcorn] Zankoku na Tenshi no Thesis

Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone.

Evangelion: 2.22 You Can (Not) Advance.

Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo.

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time.

En 1995, le Kaiju (genre impliquant des combats contre des gros monstres) était bien établi avec des licences comme King Kong, Godzilla et Ultraman. Mais Hideaki Anno a décidé de donner un grand coup de pied dans la fourmilière en sortant un anime qui révolutionna le genre : Neon Genesis Evangelion. Il est question d'une guerre entre l'humanité et les Anges, des monstres surnaturels à l'origine biblique. Cette guerre est menée par les Evangelions, des robots de combat pilotés par des adolescents. Plus que la guerre en elle-même, c'est le parcours de ces derniers qu'on suit, la série étant lourde en psychologie.La série comporte 26 épisodes que vous pouvez d'ailleurs regarder sur Netflix. Suite à cela, un film est sorti en 1997, The End Of Evangelion (aussi dispo sur Netflix), et propose une fin alternative à la série un peu plus ... brutale dirons-nous. Quelques ans plus tard, Anno a décidé de recréer la série sous forme de quatre films en utilisant les techniques modernes d'animation, en changeant quelques points de l'histoire (y compris une nouvelle fin) et en rendant le tout un peu plus accessible. Le projet s'appelle Rebuild of Evangelion et a touché à sa fin cette année avec la sortie du quatrième film au Japon.Si je vous raconte tout cela, c'est parce que les quatre films viennent de tomber sur Amazon Prime Video. Regardez donc dans l'ordre:Bien entendu ça se regarde en VOST. Vous n'avez pas besoin de connaître l'anime d'origine pour apprécier et c'est définitivement pas le truc à montrer à des enfants.