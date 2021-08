Pokémon Presents du 18/08 : le gros résumé

Pokémon Unite

Après un Indie World bien chargé, Nintendo revient avec de la licence maison et a proposé hier un Pokémon Présents avec Takato Utsunomiya de The Pokémon Company aux manettes de la présentation, le tout avec un doublage de toute beauté. Accrochez vos Poké Balls à votre ceinture, c’est parti !Le MOBA à la sauce Pokémon est déjà disponible gratuitement sur Nintendo Switch depuis juillet, mais il était évident qu’il n’allait pas rester uniquement sur ce support. Du coup, et probablement sous l’impulsion de Tencent (éditeur) et TiMi Studios (développeur),ira voir du côté d’Android et d’iOS dès le 22 septembre 2021 ! Et comme bien souvent, il est possible de se préinscrire sur le Google Play Store ou l’App Store pour être prêt le jour J.L’autre information très chouette est que le jeu sera cross-platform, de fait, les joueurs et joueuses sur Switch, Android et iOS pourront se fritter joyeusement ensemble. Et The Pokémon Company espère déjà péter quelques chiffres, en proposant par exemple des petits cadeaux cosmétiques si les pré inscriptions dépassent les 2 500 000, ou même 5 500 000.Souvenez-vous, l’an dernier, un Pokémon Présents avait justement présenté Pokémon Café Mix. Apparemment, le jeu est toujours joué et pour redonner un peu d’envie, il change même de nom pour deveniret un peu de tête. Pas de quoi nous retourner le cerveau chez Factor, mais si cela vous intéresse, cette grosse mise à jour arrivera cet automne.Sorti en août 2019 sous l’impulsion de DeNA qui s’occupe du développement,fête donc ses deux ans. Et pour fêter cela, un gros paquet de cadeaux et de mises à jour est prévu pour ce jeu mélangeant RPG, Match 3 et Gacha. La bonne recette pour y passer quelques heures et possiblement pas mal d’argent.L’autre anniversaire, c’est celui dequi file tout droit sur ses 5 ans ! Covid ou pas, les dresseurs du monde entier n’ont rien lâché et verront bientôt apparaître des pokémons de la région de Galar, provenant de Pokémon Epée / Bouclier. Tout cela est évidemment sur une période donnée, histoire de maximiser le nombre de personnes connectées et de battre quelques records.C’est bon. Le segment “les jeux gratos sur mobiles et Switch” est terminé, passons maintenant au gros de ce Pokémon Présents avecetà venir sur Switch le 19 novembre prochain. Et pour ce remake, ILCA s’est fait plaisir. Gardant l’aspect mignon et l’intégralité des fonctionnalités des versions Nintendo DS, le studio s’est permis quelques belles mises à jour. Par exemple, on retrouve que les Souterrains deviennent les Grands Souterrains, un réseau prenant maintenant la quasi totalité de carte de la région de Sinnoh. De quoi faire quelques belles découvertes comme des trésors, des fossiles et même certains Pokémon. Un jeu dans le jeu, tout comme le Super Show Concours qui lui, se focalise sur une sorte de concours de danses.Pour le reste, le design semble bien propre, même s’il faut évidemment aimer le style. Dans tous les cas, on reconnait bien les jeux d’origines, et ce gros llifting est vraiment chouette, surtout pour y jouer en mode portable. Enfin, un Pokémon s’accompagne bien souvent avec une nouvelle console, et ce sera le cas encore pour cette fois. Nintendo proposera unepour 230€, dès le 5 novembre. Les connaisseurs auront de suite reconnu le clin d'œil à la version Nintendo DS Lite Onyx Black Limited Edition.Enfin, ce Direct se termine sur un poids lourd,. Toujours prévu pour le 22 janvier 2022, ce titre se remontre sous un tout autre angle. Alors ok, on sera loin des standards techniques des open world sur les consoles nouvelle génération, mais Arceus propose tout de même un monde assez attrayant. Pour rappel, l’histoire se déroule dans la région de Sinnoh, mais bien avant qu’elle porte ce nom. A l’époque connue sous le nom d’Hisui, les pokémons ne vivaient pas du tout avec les humains. C’est là qu’intervient l'Unité de Recherche de l'organisation Galaxie, qui a pour but de répertorier les pokémons et d’en apprendre plus sur eux.On sera dans la peau d’Akari ou Rei, au choix, et notre aventure s’articulera autour de missions, qu’il faudra préparer préalablement à Rusti-Cité, la ville d’avant Féli-Cité. Oui, le but est vraiment de raccrocher les wagons de Diamant et Perle. On a donc devant nous un open world purement pokémons, avec pour but de se construire une sorte de Pokédex. Pour se faire, il faudra s’armer de patience pour certaines bestioles et les observer de loin, tandis que d’autres n'hésiteront pas à attaquer.C’est un virage attendu par pas mal de monde, ce côté exploration sans se prendre la tête avec un scénario souvent ras des pâquerettes. Surtout que cette fois-ci les combats ne se feront plus au tour par tour, mais bien en temps réel. Reste tout de même que la technique au globale n’est pas ce que l’on a vu de mieux ces dernières années, et que le mois de janvier va arriver très vite. Bien trop vite pour que Game Freak puisse faire quoi que ce soit de plus pour améliorer le tout. Néanmoins, ce sera day one.Tous les détails sont évidemment dans le Pokémon Présents.