Pokémon Presents du 08/08/23 : le gros résumé

Pour ce nouveau Pokémon Presents (le dernier date de février), c'est(directeur des opérations chez The Pokémon Company ) qui ouvre le bal, toujours avec son air de fêtard et sa petite chemise tout droit sortie de la collection de Pokémon Shirts (en vrai, je trouve ça hyper classe). C'est parti mes petits Pikachu !Faut bien faire monter la sauce Takato commence rapidement sa présentation pour rappeler que cette compétition se déroulera au Japon,, donc le weekend à venirLa main est ensuite donnée à Chris Brown (directeur esport monde et producteur d'événements), qui tente de passer pour le mec cool avec ses cadres Pikachu au mur, alors qu'en fait, il est ultra stressé. Bref, pour cette édition 2023, il y aura tout un tas de matchs via le, mais aussisur les jeuxet. De quoi combler tout le monde, avec des prix ultra collector et tout un tas de choses cool. Je vous passe évidemment la partie de Rikiya Watanabe (Directeur du Pokémon World Championship 2023), détaillant le fait que The Pokémon Company a prévu des trucs dans la ville de Yokohama, touchant à l’univers de la licence, et qu’il y aura un bateau de croisière et tout le tralala.Passons à autre chose avec Andy Gose (Senior Director Media Production), qui nous présente, qui n’est pas un jeu, mais une web-série centrée sur la région de Paldea. C’est clairement pour les fans, puisqu’on suivra Ava, une jeune fille découvrant le jeu de cartes Pokémon. C’est choupi comme tout (même si pas techniquement fabuleux hein) et le premier épisode sera diffusé via YouTube le 11 août.Nous sommes au courant depuis le Nintendo Direct du mois de juin,revient se montrer sur. Rien de bien fou, la date de sortie reste au 6 octobre prochain et le titre n’est pas un foudre de guerre technique. Mais bon, ya Pikachu qui parle avec une grosse voix.Alors là, il s’agit d’une non-annonce, mais quand même hyper importante, puisque l’on connaît déjàdepuis la fin de l’année 2022. Concrètement, cette série a la lourde tâche de reprendre le flambeau de Pokémon - The Series, suivant les aventures de Sacha et Pikachu. Dans Horizons, on fait la connaissance de Liko et Rhod, une fille et garçon qui devront faire un bout de chemin pour devenir des maîtres Pokémon. Honnêtement, je ne suis pas un expert sur cette série (elle est diffusée sur TV Tokyo depuis avril 2023), donc je ne vais pas m’étaler plus que ça. Mais le coming soon prévoit une arrivée chez nous dans peu de temps.Je passe aussi rapidement sur les festivals de, les événements pour fêter les 2 ans de, etqui se balade dans la même région que Pokémon Écarlate et Violet, ou encore Pokémon Café Remix.Ah ! Excellentes nouvelles pour les abonnés au Nintendo Switch Online, puisque le jeudébarque sur la console virtuelle Game Boy. Quant à celles et ceux qui ont l’option Nintendo Switch Online + Pack additionnel, c’estqui débarque sur Nintendo 64. Et ça, c’est dès aujourd’hui.Je voulais en faire un test, mais je n’ai pas vraiment eu le temps pour ça. Bref, il s’agit d’une application mobile s’occupant de récupérer nos données de sommeil. Vu la gueule de mon sommeil, je vais peut-être installeret vous faire un retour.Encore une série ! On arrête plus The Pokémon Company et on découvre, qui nous fera suivre les aventures de Ohara, Alix et Ohma, trois élèves de l’Académie Orange que vous connaissez si vous jouez à Pokémon Écarlate et Violet. Cette série sera elle aussi diffusée sur YouTube, dès le 6 septembre. Et oui, cette série est bien plus jolie visuellement que les jeux dont elle reprend l’univers…Et bim ! On peut avoir Freezer… heu… Mew et Mewtwo danset! Pour cela, il suffit d’entrer le code GETY0URMEW dans le menu Cadeau Mystère, et un Mew niveau 5 débarque dans votre équipe. Plutôt cool. Evidemment, c’est valable jusqu’au 18 septembre, histoire de forcer un peu à l’achat compulsif.Mais le vrai gros morceau de ce Pokémon Presents, c’est évidemment le DLC - Volume 1 : Le Masque Turquoise, qui arrivera le 13 septembre, qui se présente encore un peu plus avec une belle bande-annonce. Quant au second DLC - Volume 2 : Le Disque Indigo prévu pour cet hiver, il se permet d’annoncer trois nouveaux Pokémon : Pondralugon, la nouvelle évolution de Duralugon, ainsi que deux nouveaux Pokémon Paradoxe basés sur Raikou et Cobaltium.Et voici la diffusion en entière.