Plus d'espoir pour le Disco

merdier

Les choses commencent à tourner en eaux de boudin pour ZA/UM, le studio à l'origine du phénoménal Disco Elysium Début Octobre, à travers un court message posté sur son Medium, Martin Luiga annonçait que 3 des personnes clé derrière la création du jeu, Robert Kurvitz, Helen Hindpere et Aleksander Rostov avaient quitté le studio fin 2021 et que c'était "une mauvaise nouvelle pour les fans qui attendaient la suite". Honnêtement, le billet original à un ton un poil bizarre et dramatique, en plus d'omettre beaucoup d'infos importantes, mais le studio a rapidement corroboré l'annonce à travers une réponse sur Eurogamer . Mais visiblement, ce n'était que le début des embrouilles.On aurait pu en rester là, espérer prudemment que la suite n'en souffrirait pas trop, et passer à autre chose. Sauf que ce n'était apparement pas l'intention de Robert Kurvitz, un des fondateurs du studio et Lead Dev sur Disco Elysium. 2 semaines plus tard, il attaquait en justice ZA/UM. Des documents légaux (en Estonien) étaient visiblement disponibles à cette adresse , mais le site à l'air de renvoyer une erreur lors de l'écriture de ces lignes (encore une fois, c'est en Estonien).Les raisons qui l'auraient motivé à faire ça resteront obscure pour le moment, mais on peut déduire du second post medium de Martin Lugia quelques pistes. L'ensemble étant carrément bizarre, c'est à prendre avec un grain de sel. La version courte, c'est que Disco Elysium se déroule dans un univers créer par Robert Kurvitz, et développé dans un livre appelé The Sacred And Terrible Air. Et visiblement, il n'aurait plus le contrôle complet sur les droits et la propriété intellectuelle associé à cet univers.On notera au passage qu'au milieu de ses divagations, Martin a l'air de confirmer à demi-mot les rumeurs d'environnement de travail toxique pendant le développement du jeu.Ce qui nous amène au dernier développement en date, soit un 3ème message sur Medium , cette fois-ci de Robert Kurvitz, et d'Aleksander Rostov, le directeur artistique du jeu. On en apprend un peu plus sur les conditions de leur départ du studio, et les raisons qui les poussent à prendre la parole. En résumé, ils pensent que les fonds du studio ont été utilisés de manière frauduleuse. L'investisseur initial du studio aurait revendu ses parts à d'autres individus, qui en auraient profité pour prendre le contrôle des finances du studio et utilisé les fonds de ZA/UM pour acheter assez de parts pour devenir majoritaires. Notez que ce sont des allégations, aucune preuve n'a été fournie jusqu'à présent. Ils terminent leur déclaration en annonçant qu'ils comptent peut-être porter plainte au civil comme au pénal et en Estonie et au Royaume-Uni."Voilà, voilà. On peut discerner une certaine poésie, ou un équilibre karmique, dans le fait que les créateurs d'un jeu aussi profond et complexe que Disco Elysium puisse se retrouver dans unmarasme tout aussi profond et complexe. La suite au 28 Novembre (peut-être ?) date ou les procédures juridiques évoquées plus haut devraient commencer, si elles sont toujours d'actualité.