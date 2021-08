Si vous êtes fauché mais que vous avez un PC en état de marche, voilà de quoi vous redonner le sourire. Good Old Games vous offre Ultima Underworld 1 & 2, Syndicate Plus (Syndicate et son addon American Revolt) ainsi que Syndicate Wars. Puis allez faire un tour chez l'Epic Games Store pour récupérer A Plague Tale : Innocence et Minit