Plein de daubes de plus au cinéma et en streaming

une adaption en film du Sifu de Sloclap qui sera écrite par Derek et qui est décrite comme étant à mi-chemin entre John Wick et Old de M. Night Shyamalan

une adaption en film pour le compte d'Amazon Studios de ToeJam & Earl, le classique méconnu de Sega des années 90

Dmitri M. Johnson a déjà dans ses cartons un bon paquet d'adaptions de jeux en films ou série via sa maison de production DJ2 Entertainment , le dernier en date étant Streets Of Rage avec Derek Kolstad à l'écriture, le scénariste et créateur de John Wick. Mais le Dmitri est gourmand. Il s'est donc associé avec Derek et Mike Goldberg pour fonder une autre maison de production, Studio Kitchen, et on connait déjà leurs deux premiers projets :Amazon Studios bosse aussi sur une adaption de God Of War en série. Beaucoup de monde espère que Christopher Judge (Teal'c dans Stargate SG-1) reprendra le rôle de Kratos ( c'est son doubleur dans les deux derniers opus ) mais en tout honnêteté le bonhomme va sur ses 60 ans.