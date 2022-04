Plein de daubes de plus au cinéma

Les films sur les jeux vidéo cartonnent en ce moment. Après Uncharted, c'est Sonic 2 qui fait pleuvoir les billets verts à tel point qu'une troisième opus est en préparation ainsi qu'une série sur Knuckles pour Paramount+. Sa maison de production dj2 Entertainment a déjà plein de projets en cours et vient d'en ajouter un de plus : un film Streets Of Rage.Selon Deadline , Derek Kolstad bosserait sur le scénario. Le scénariste de John Wick et Nobody bosse aussi sur un film Just Cause. Au passage, si le quatrième opus de Just Cause 4 a connu un bide abyssal, Streets Of Rage 4 s'est vanté à plus de 2,5 millions d'exemplaires ce qui est amplement mérité rien que pour sa fantastique BO.Warner Bros essaye de faire un film Minecraft depuis des années et il semble que cette fois, c'est la bonne. Jared Hess (Napoleon Dynamite, Nacho Libre...) serait le réalisateur et Jason Momoa jouerait le rôle principal . Autant dire qu'on est curieux de voir le résultat.