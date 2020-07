Plein de daubes de plus à la télé

Commençons par rappeler le concept de My Friend Pedro. Il s'agit d'un shoot façon mais vu de côté dans lequel le protogoniste obéit à son ami imaginaire, une banane parlante. C'est délicieusement absurde et le tout a tapé dans l'oeil de Derek Kolstad (créateur et scénariste de John Wick) et David Leitch (ami du premier et réalisateur de Deadpool 2, Atomic Blonde et Hobbs & Shaw).Ils vont donc développer une adaptation télévisuelle pour le compte de Legendary Television et DJ2 Entertainment sous forme d'une comédie dramatique avec des épisodes de 30 minutes. Ils visent la classification R donc ça devrait être bien violent. On imagine que le résultat devrait ressembler à la série Happy! diffusée par Syfy. Si le nom DJ2 Entertainment vous dit quelque chose, c'est parce qu'ils faisaient partie des boites qui ont produit le nouveau film Sonic qui a rapporté tout plein de sous.Et ils veulent adapter tout plein de jeux en séries TV : Disco Elysium , Echo, Vampyr Ruiner et Little Nightmares . Ils ont aussi en projet d'adapter en film We Happy Few et Sleeping Dogs