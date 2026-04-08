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Plein de bonnes nouvelles pour Frostpunk

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Fondé en 2010 par des anciens de CD Projekt, 11 bit studios compte désormais près de 300 personnes et enchaîne les succès. Les deux Frostpunk combinés viennent de passer la barre des 11 millions d'exemplaires vendus ce qui est assez fou pour un city builder qui ne fait aucun cadeau aux joueurs. Et ce n'est que le début. Dans une vidéo de 16 minutes, le studio présente l'avenir de la licence.

Le 23 juin, un nouveau DLC appelé Breach Of Trust sortira pour Frostpunk 2 et il est question d'une éruption volcanique près de votre ville. Le volcan offrira en abondance une ressource importante, la chaleur, tout en menaçant de détruire votre ville. Un autre DLC appelé Surge sortira plus tard en 2026. Le premier Frostpunk n'est pas en reste. Un portage Switch est en préparation ainsi qu'un remake. Baptisé Frostpunk 1886, il utilisera l'Unreal Engine 5 et permettra d'admirer sa ville de près et introduira quelques nouvelles mécaniques de jeu. Pour fêter le tout, vous pouvez acheter le premier opus à moins de 5 euros et le second à moins de 30.

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