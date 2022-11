PlayStation : c'est aussi un peu sa fête

La gamme des Xbox Series coûte un bras à Microsoft , et bien qu'on n'ait pas les chiffres on sait que la PlayStation 5 perd déjà 50 euros de moins à chaque unité vendue. En attendant qu'elle soit rentable, on a appris grâce aux résultats financiers de Sony que la console s'est pour le moment écoulée à 25 millions d'exemplaires , avec 3,3 millions entre le mois de juillet et le 30 septembre 2022, à peu de choses près le même nombre qu'au même trimestre de l'année précédente.Ça c'était les nouvelles satisfaisantes pour le constructeur japonais, parce que tout n'est pas rose non plus. L'année dernière au cours de la même période d'exercice il y avait 47,2 millions d'abonnés au PlayStation Plus qui a perdu 1,8 millions de souscripteurs, c'est à dire une baisse de 3,8 pourcents pour dorénavant 45.4 millions d'abonnés. Pour les logiciels c'est pire. L'année dernière, toujours sur la même période c'était sur PS4 et PS5 76,4 millions de logiciels vendus, avec 13,9 millions d'unités en moins, c'est à dire une perte de 18,2 pourcents, c'est 62,5 millions de ventes au cours de ce dernier trimestre. Cependant, les abonnés dépenseraient plus d'argent pour les services réseau , (malgré l’abandon du PlayStation Now,) ainsi les nouvelles offres PlayStation Plus et les revenus publicitaires de PlayStation Network sont passés de 679 millions de dollars à 794 millions, une augmentation de 17 pourcents. Toutefois, Sony a vu son bénéfice d'exploitation se réduire de 50 pourcents environ passant de 560 millions de dollars à 285 millions, justifié par l'acquisition de Bungie entre autres et dû à l'investissement pour le développement de jeux. C'est pourquoi le géant japonais a revu ses prévisions de bénéfices annuels à la baisse, les faisant passer de 1,7 milliards de dollars à 1,5 milliards. D'après Bloomberg , Sony se concentrerait comme on s'en doute sur l'accélération de la production de PS5, mais aussi d'élargir les sorties de leurs exclusivités sur mobile et PC.