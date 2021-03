Play at Home : le vaccin anti Covid-19 de Sony

Il semblerait que le service communication de Sony soit en lien direct avec les différents gouvernements, dont celui de la France, puisque la firme nippon prévoit déjà un prochain confinement. Et pour lutter contre un confinement, quoi de mieux que d’offrir des jeux PS4 ? Une bière avec les copains/copines dans un bar ? Oui, mais ça, c’est so 2019.L’offre de Ratchet & Clank n’était donc que le début du programme Play at Home qui suit sa petite route pour nous offrir encore un peu plus de jeux et surtout, nous faire rester sur les consoles PS4 et PS5. Faut pas se leurrer, il s’agit bien d’un cadeau, mais Sony attend tout de même un retour à un moment donné.Mais avant de dépenser votre Livret A au prochain trimestre, Sony offre à tout le monde, et je dis bien tout le monde même les personnes ne possédant pas d’abonnement PlayStation Plus, pas moins de 10 jeux.À partir du 26 mars et jusqu’au 23 avril :À partir du 19 avril et jusqu’au 15 mai :Tout ce beau monde sera dispo sur le PlayStation Store de vos consoles ou via la version web.