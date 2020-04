Pixel Ripped 1995 dépoussière ses consoles virtuelles

Le studio brésilien ARVORE Immersive continue son trip nostalgique dans les machines de notre enfance avec Pixel Ripped 1995, la suite du jeu acclamé par le public Pixel Ripped 1989 . Dans cette nouvelle exclusivité VR, on joue un gamin des années 90 passant la plupart de son temps à jouer à la console. Mais il va bientôt être embarqué dans une quête au-delà du jeu en compagnie du héros iconique du studio : Dot.Ce sont cette fois-ci 6 niveaux originaux qui attendront les joueurs dans cette suite, de l'action RPG au jeu de course en passant par le shoot-em-up dans des environnements allant de la chambre du garçon à un magasin de jeux vidéo et toujours ce mélange entre réalité et fiction qui a fait le charme du premier épisode. Pixel Ripped 1995 sortira le 23 avril prochain sur SteamVR, Viveport et Oculus (y compris sur Quest). La version PlayStation VR elle est prévue pour mai.