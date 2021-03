Pikmin débarque en AR

Alors que nous sommes un bon paquet à attendre un Pikmin 4 sur Switch, il semblerait qu’encore une fois, Nintendo nous demande de patienter. Avec la ressortie de Pikmin 3 en version Deluxe , ça semblait même presque logique. Ce qui l’est encore plus, c’est le partenariat entre Nintendo et Niantic pour le prochain épisode, ou tout du moins, le prochain spin-off.Dans le communiqué de Niantic disponible sur leur site , nous n’apprenons pas forcément grand chose sur ce que sera le jeu en terme de gameplay pur, mais on sait déjà qu’il s’agit d’un jeu mobile utilisant évidemment la réalité augmentée, comme pour Pokémon Go . Et pour cette fois-ci, le développement est basé à Niantic Tokyo Studio, créé en avril 2018.L’autre bonne nouvelle est que la sortie de ce jeu est prévue pour les mois à venir, donc probablement cette année. Je vais même me mouiller en disant cet été.