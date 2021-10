Pikmin Bloom c'est toi l'andouille

Bureaux de Niantic, 2021 :"Bon les gens après le bide de Catan: World Explorers, il faut que notre prochain jeu soit un hit.-C'est quoi déjà ?-Pikmin Bloom, une repompe de Pokémon Go avec des Pikmins.-Et c'est quoi le concept ?-On plante des fleurs en marchant.-La vache. Ca va pas être facile à vendre. Il nous faut une bande-annonce du tonnerre.-OK on commence par un plan fixe du PDG.-T'es sur ? Il ressemble à Gavin Belson dans Silicon Valley -On le met en t-shirt et on le fait parler santé et nature-Mais on dit quand même qu'on va changer le monde.-OK et après ?-Une bande-annonce classique genre ma vie est trop mieux grâce à Pikmin Bloom. Prises de vue réelles et effets spéciaux-Ouais avec une petite musique à base de sifflements et de petite guitare comme tous les pubs pour des produits faussement écolos.-On ne montre pas le jeu ?-Pas plus de 2s alors. C'est un jeu mobile. Faut pas faire peur aux joueurs.-Il nous manque le grand final-Nintendo est d'accord pour nous prêter Miyamoto-Parfait."Voilà voilà. Pikmin Bloom devrait être dispo sur Google Play et l'App Store quand vous lirez ces lignes.