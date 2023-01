Annoncé en 2020 (à la Gamescom, forcément), le remake du Pharaoh de 1999 aura pris son temps pour arriver mais ça y est, Triskell Interactive et DotEmu viennent de confirmer que Pharaoh: A New Era sortira le 15 février prochain. On est toujours pas fan de la DA un peu cartoon (et aussi visiblement un peu floue dès qu'on zoome trop) qui a été choisie mais ça devrait quand même occuper les affamés de city builders pendant un petit moment.