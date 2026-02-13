ACTU
Peter Molyneux : un dernier pour la route
par CBL, email @CBL_Factor
Comme beaucoup, j'ai découvert Peter Monlyneux via son premier studio, Bullfrog Productions qui a créé des jeux mythiques comme Syndicate, Theme Park, Populous ou Dungeon Keeper. Ahoy a fait une excellente vidéo sur le sujet. Après Bullfrog, Peter est parti fonder Lionhead avec une autre légende vivante, Steve Jackson. Pas le créateur de Munchkin et GURPS. Le co-créateur de Games Workshop.
Lionhead a créé des jeux excellents comme Fable et Black & White mais aussi tout une série de projets qui n'ont jamais vu le jour dont un certain Project Milo qui nous donne encore des cauchemars. Peter est parti de Lionhead en 2012 pour fonder 22cans qui a développé une série de jeux oubliables dont le dernier était gavé de NTF. Peter a désormais 67 ans. Il a annoncé que Masters Of Albion, son prochain jeu, sera son dernier, son chant du cygne. Il annonce carrément que le jour de la sortie du jeu en early access, le 22 avril, il quittera les bureaux de 22cans.
Il s'attend à ce que le jeu reste en évaluation précoce environ un an et pense que le jeu aura deux suites. Mais en fait Masters Of Albion c'est quoi ? Si on en croit la description de la page Steam, c'est un retour aux sources du genre qu'il a popularisé : le god game. On joue le rôle d'un dieu qui doit s'occuper d'un village et de ses habitants.
On peut imaginer concevoir et construire des bâtiments, inventer des armes et des armures, installer des défenses, embaucher des gens, attraper et trimballer des gens et des choses, balancer des sorts, accomplire des quêtes... On peut aussi contrôler n'importe qui et n'importe quoi pour être au coeur de l'action : en un click, on peut incarner un soldat ou un poulet en vue à la troisième personne. Forcément le tout se passe dans une version medfan de l'Angleterre. Le tout est présentée dans une vidéo de gameplay de six minutes. C'est très mignon mais il faudrait peut-être se calmer un peu sur le bloom.
On verra ce que ça donne la manette en main mais c'est le premier jeu de Peter depuis très longtemps qui nous fait envie. Et même si ce n'est pas le jeu du siècle, Peter pourra partir la tête haute. Certains ont créé des jeux. Lui a créé (et programmé !) des genres de jeux entiers. Une autre équipe, Playground Games, a pris le relai pour créer le reboot de Fable. Beau joueur, Peter est excité d'y jouer même s'il trouve que le monde a l'air un peu aseptisé par rapport à sa version. Et il est très content que l'univers que Lionhead a créé va continuer de vivre.
