Persona 5 Scramble fait sa petite promo

Alors que l’on attend Persona 5 : The Royal chez nous, prévu le 31 mars prochain, Atlus alimente les fans avec trois nouvelles vidéos pour Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers , qui lui débarque le 20 février au Japon sur PS4 et Switch . Toujours pas daté chez nous, on découvre ici une nouvelle bande annonce, l’opening et un peu de gameplay concernant Okinawa, une des étapes du voyage de la petite bande.Concernant l’opening, c’est comme toujours de l’énorme Altus, avec toute la touche Persona qu’on aime bien. On retrouve d’ailleurs des personnes connues, à commencer par Lyn, la chanteuse interprétant You Are Stronger, le tout composé par Atsushi Kitajoh et prenant le texte de Lotus Juice pour les paroles.Du côté gameplay, on a donc bien devant nous un Action-RPG. Le développeur, Omega Force , a donc bien compris qu’il ne fallait pas juste du mûso pur et dur, en intégrant une grosse partie scénarisée, de la découverte, de l’XP et tout ce qui compose un J-RPG digne de ce nom. Et concernant les combats, ça semble bien plus dynamique et intéressant que ce qu’ils font d’habitude. Reste maintenant plus qu’à patienter pour une date de sortie chez nous !