PCSX2 passe la seconde

PCSX2 était déjà le meilleur émulateur PS2 mais l'équipe de choc derrière le logiciel vient de sortir la version 2.0 , 4 ans après la version 1.6. Elle change radicalement la manière dont l'émulateur fonctionne pour le meilleur. Au niveau interface, wxWidgets a disparu au profit de Qt et dispose d'un mode "big picture" avec des gros boutons et la possibilité de contrôler l'interface au pad. Le système de plugins a disparu : les meilleurs plugins ont été intégrés d'office dans l'émulateur. PCSX2 aussi contient désormais une base de données de tous les jeux PS2 avec pour chacun les meilleurs paramètres pour les lancer. En plus de cela, on peut choisir une configuration différente pour chaque jeu afin par exemple de les lancer à des résolutions différentes.Au niveau compatibilité, non seulement 99% des jeux sont désormais "Playable" ou "Perfect" mais des grosses optimisations permettent de faire tourner des jeux compliqués comme Gran Turismo 4 ou Ratchet & Clank 3 à un framerate largement supérieur. Il est aussi possible d'injecter ses propres textures pour donner un coup de jeune aux jeux. La partie sonore a été aussi repensée tout comme les contrôles qui permettent de remapper beaucoup plus facilement les boutons. Bref c'est du tout bon et ça se télécharge par ici pour Windows, macOS et Linux. Il n'y a pas encore de version Apple Silicon native mais ça tourne très bien Rosetta 2. Pour Linux, il y a une version Flatpak ce qui rend l'émulateur super simple à installer sur son Steam Deck. Enfin, si vous aimez le travail de ces jeux, n'hésitez pas à leur filer un petit billet