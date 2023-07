Payday 3 lui, se montre furtivement furtif

La saga n’a jamais été réputée pour ses graphismes, on aurait aimé que de ce côté Payday 3 ne rende pas "hommage" à ses ainés. Néanmoins, en coopération on ne doute pas de l’efficacité du jeu au regard de ce que ses grands frères avaient dans le ventre. Sans parler des nouveautés que nous présente brièvement la vidéo de Starbreeze Studios , qui montre les approches furtives à venir, et on espère que la force du nouveau titre sera dans la richesse de son gameplay.Là encore, on a le droit à une mauvaise habitude qui commence à devenir une règle, puisque Payday 3 rendra obligatoire la connexion internet en mode solo avec des bots. Le jeu sera cross-platform, cross-save et il sortira ce 21 septembre sur PC, Xbox Series, PS5 et sur le Xbox/PC Game Pass.