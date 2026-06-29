ACTU
Payday 2 met à jour son moteur
par CBL, email @CBL_Factor
Pendant que Starbreeze fait ... des choses ?, ... le développement de Payday 2 a été confié à un petit studio appelé Sidetrack Games. Depuis neuf mois, ils bossent sur une mise à jour du moteur qui sortira demain en beta sur Steam. Visuellement elle ne change rien mais les changements sous le capot sont massifs. Le moteur adopte enfin les 64 bits ce qui va éliminer les crashs lié à l'occupation mémoire. Il passe aussi à DirectX 11 (le jeu était encore en DX9 !) ce qui devrait booster les perfs. Enfin, la taille du jeu passe de 86 Go à 32 Go. La version de base est à moins de 3 euros sur Steam et il y a un nombre assez absurde de DLC au point qu'il y a même un abonnement pour tous les avoir...