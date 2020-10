Overkill bosse toujours sur Payday 3

Le compte twitter de Payday Game (Starbreeze/Overkill) s’est fendu d’un tweet ce dimanche pour annoncer que le troisième épisode de la série Payday est toujours dans les tuyaux mais change de crèmerie.Annoncé en 2016 (en même temps que le transfert de la license détenue par 505 Games à Starbreeze ) on apprend aujourd’hui que le jeu est en phase de design et passe son développement sur Unreal Engine.Adieu donc le vieillissant Diesel Engine qui faisait tourner les deux premiers épisodes de la saga. Il faut dire que le moteur date de 2001 dans sa première version et qu’il avait été développé par Grin. Mine de rien Payday 2 est sortis il y a sept ans et on sent que le moteur est à bout de souffle, donc rien d’anormal de changer.Ce qui est un peu triste, c’est que en 2015 Starbreeze a acquis un certain Valhalla engine en échange de 3.3 millions de parts (soit 73 millions de couronnes suédoise - en suivant la valorisation au moment de la transaction - ou bien encore la coquette somme de $7.9 million en dollars bien Américains). Lors de l’achat le CEO Bo Andersson Klint parlait d’un moteur blindé pour le futur, qui offrirait à la société un environnement de développement de première classe.Le problème c’est que le moteur au moment de l’acquisition souffre d’innombrables problèmes et n’est pas du tout prêt pour l’exploitation. Pas de bol : Starbreeze décide qu’il faut l’utiliser pour Overkill's The Walking Dead mais les développeurs se plaindront d’un moteur complètement inutilisable et non fini.Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant que le couperet tombe : en 2017, soit deux ans seulement après l’acquisition de Valhalla, Starbreeze décide de passer le développement de The Walking Dead ainsi que tous les jeux suivant sous Unreal Engine.Pas plus d’information quand à une date de sortie (ou même un titre définitif) mais en octobre dernier Starbreeze annonçait que le jeu ne sortirai pas avant 2022 - 2023.