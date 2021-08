Osa rejoint Ela et sera bientôt là

Entre les Assassins Creed, les jeux mobiles , et les tentatives de Battle Royale Rainbow Six: Siege continue de faire son petit bonhomme de chemin chez Ubisoft à coup de patchs, de saisons et de nouveaux champions héros opérateurs. Après avoir eu droit à un opérateur homosexuel en saison 1 de l’année 6, on a cette fois-ci droit a une opératrice transgenre dénommée Osa , une assaillante qui aura pour capacité de poser une vitre transparente ce qui permettra de créer de nouvelles lignes de mire.On le rappelle, depuis cette année les opérateurs ne sont plus déblocables avec les pass annuels, mais par le biais des Battle Pass saisonniers. Avec Osa on aura aussi droit à la refonte de trois cartes, dans la tendance de la saison 6 pour laquelle les développeurs avaient annoncé se concentrer sur la refonte d’anciennes cartes plutôt que sur la création de nouvelles. On a aussi droit à la pelletée habituelle de nerfs et de buffs, avec par exemple les nerfs d’Ace, Sledge et Iana, qu’ils avaient pourtant annoncé vouloir rendre plus intéressants à jouer un patch plus tôt, mais aussi une suppression du système d’armure, qui restait encore 6 ans après la sortie du jeu un peu opaque.Par ailleurs, le mode Containment est encore disponible pour environ une semaine si ça vous intéresse avec son mode de jeu où les bombes à désamorcer sont remplacées par des nids de bactéries et où une partie du roster connue devra faire face à des agents contaminés, accompagné de son lot de cosmétiques, histoire de voir a quoi pourront ressembler les assets de Rainbow Six: Extraction.