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Order of the Sinking Star, Jai l'impression que ça va être tordu

Laurent par Laurent,  email
 
Cela fait quelques temps que Jonathan Blow nous tease sur X avec des images de son prochain jeu qui sert aussi de test grandeur nature du Jai, son nouveau language de programmation. Mais depuis hier, on a enfin un nom et un trailer pour comprendre un peu plus les règles du titre qui va succéder à The Witness. Le jeu se nomme Order of the Sinking Star et cette fois il est question de jouer à 4 jeux différents, se rapprochant chacun du Sokoban de notre enfance. Sauf que bien évidemment, Blow va ensuite mélanger les règles des 4 jeux pour nous offrir des puzzles toujours plus complexes. C'est coloré à la limite du flashy mais ça risque surtout d'être un nouveau casse tête monstrueux même si Blow s'en défend dans sa vidéo de présentation. Pas encore de date de sortie mais il est prévu d'arriver à terme sur Steam et Switch 2.

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