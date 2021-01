Opération Yoyo Games

Surprise surprise, Opera (oui, la société derrière le navigateur éponyme) vient de racheter Yoyo Games, les créateurs de l'environnement de développement GameMaker 'annonce stipule d'ailleurs que les deux parties sont super contentes. Coté Opera d'abord qui comptait justement diversifier son activité vers le "gaming" et qui a sorti le "premier navigateur de jeu" (au monde). Celui-ci se nomme Opera GX et on vous laisse le soin de parcourir les 32 pages de description pour vous persuader de son utilité. Coté Yoyo Games ensuite car ils trouvent là un support de choix qui devrait à terme leur permettre de grossir en visibilité et en fonctionnalités si tout se passe comme prévu.Espérons-le car GameMaker est une petite pépite pour faire ses premiers jeux et il mérite bien d'être mis en valeur.