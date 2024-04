OpenTTD fête ses 20 ans

Aujourd'hui, les clones open source de jeux commerciaux sont monnaie courante . Mais il y a 20 ans ils étaient nettement plus rares et OpenTTD fait partie de la première vague. Sorti en mars 2004 après près de deux ans de boulot par un développeur unique, c'était un clone de Transport Tycoon Deluxe, le jeu culte de Chris Sawyer. Owen Rudge, un des piliers de la communauté TT, revient sur la genèse et l'expension du projet dans un mini post-mortem 20 ans après, OpenTTD se porte toujours aussi bien. Le jeu vient de passer en version 14 et cette nouvelle version ajoute l'intégration des fonctionnalités communautaires de Steam, GoG et Discord, une meilleure interface, une meilleure expérience de jeu et trois tonnes de correctifs. Si vous voulez savoir comment se passe le développement d'un jeu "amateur", c'est par ici que cela se passe . Globalement, l'équipe de OpenTTD suit le même processus que les développeurs professionnels (Git flow, pull requests, CI/CD...) avec le même succès. On souhaite bon anniversaire au jeu et on se donne rendez-vous dans 20 ans !