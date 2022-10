Eidos Montréal, Crystal Dynamics et Square Enix Montréal ont officiellement rejoint l'écurie Embracer Group et devraient former la 12ème division opérationnelle du groupe qui n'a pas encore de nom. Square Enix Montréal par contre a déjà changé de nom et s'appelle désormais Onoma ce qui veut dire "nom" en grec. Le studio s'est spécialisé dans les adaptions mobile des grosses licenses Square Enix Eidos avec des jeux comme Hitman: Sniper et Lara Croft Go.