ACTU
Oasis, le driver source naturelle de VR
par Xavor2Charme, email
Fin 2024, Microsoft (aka le Grand Satan Vidéoludique) a décidé de lâcher l'affaire de la VR en supprimant purement et simplement le support de la plateforme Windows Mixed Reality (WMR) lors du passage à la version 24H2 de Windows 11. Le souci, c'est que cette plateforme était utilisée par quelques casques VR dont le HP Reverb G2 très prisé des joueurs de simulation en tout genre. Ces casques sont alors devenus de facto de très jolis attrape-poussières jusqu'à ce qu'un développeur nommé Matthieu Bucchianeri décide de les ressusciter en développant Oasis.
Oasis, que l'on peut installer directement via Steam, permet donc d'utiliser SteamVR avec les casques WMR. Le processus demande de suivre quelques manipulations mais la documentation disponible sur la page GitHub du programme est très claire et monsieur Bucchianeri répond très vite aux questions posées sur le forum Steam. Tout n'est pas encore parfait bien évidemment mais le resultat est déjà assez impressionant. Attention, le driver ne fonctionne qu'avec les cartes graphiques Nvidia, la solution VR d'AMD n'intéragissant pas avec SteamVR. C'est tout de même scandaleux que l'on doive attendre qu'un bénévole fasse le job d'entreprises d'envergure comme Microsoft.
Petite astuce conso : il existe du coup pas mal de HP Reverb G2 d'occasion pour pas trop cher. Si vous n'avez pas peur de bidouiller, vous pouvez avoir un casque VR à 150 €, ce que j'ai fait. Le HP Reverb G2 est certes vieillissant mais propose malgré tout une bonne qualité d'image en n'en demandant pas trop à votre PC. En effet, l'image passe directement dans le casque sans avoir à être compressée puis streamée comme sur les Meta Quest. Si vous cherchez un casque pour jouer depuis votre PC, cela me semble être une bonne solution, d'autant que la liaison filaire des Quest est foireuse depuis quelques mois.
Et sinon, pourquoi ça s'appelle Oasis ? Parce que le développeur, français expatrié aux États-Unis d'Amériques, est nostalgique de la boisson fruitée bien évidemment introuvable là-bas.
Oasis, que l'on peut installer directement via Steam, permet donc d'utiliser SteamVR avec les casques WMR. Le processus demande de suivre quelques manipulations mais la documentation disponible sur la page GitHub du programme est très claire et monsieur Bucchianeri répond très vite aux questions posées sur le forum Steam. Tout n'est pas encore parfait bien évidemment mais le resultat est déjà assez impressionant. Attention, le driver ne fonctionne qu'avec les cartes graphiques Nvidia, la solution VR d'AMD n'intéragissant pas avec SteamVR. C'est tout de même scandaleux que l'on doive attendre qu'un bénévole fasse le job d'entreprises d'envergure comme Microsoft.
Petite astuce conso : il existe du coup pas mal de HP Reverb G2 d'occasion pour pas trop cher. Si vous n'avez pas peur de bidouiller, vous pouvez avoir un casque VR à 150 €, ce que j'ai fait. Le HP Reverb G2 est certes vieillissant mais propose malgré tout une bonne qualité d'image en n'en demandant pas trop à votre PC. En effet, l'image passe directement dans le casque sans avoir à être compressée puis streamée comme sur les Meta Quest. Si vous cherchez un casque pour jouer depuis votre PC, cela me semble être une bonne solution, d'autant que la liaison filaire des Quest est foireuse depuis quelques mois.
Et sinon, pourquoi ça s'appelle Oasis ? Parce que le développeur, français expatrié aux États-Unis d'Amériques, est nostalgique de la boisson fruitée bien évidemment introuvable là-bas.