O Romero, Romero, wherefore art thou Romero?

22 ans après la sortie de Daikatana, John Romero annonce qu'il bosse sur un nouveau FPS via son studio, Romero Games . On ne sait pas grand chose pour l'instant mis à part qu'il utilisera l'UE 5 et que le studio cherche des gens pour bosser dessus. Le tout sera publié par un éditeur "majeur". On apprend d'ailleurs sur la page " Carrières " du site que le Romero Games est "focalisé exclusivement sur le développement de FPS" alors que les deux seuls jeux commerciaux du studio (Gunman Taco Truck et Empire Of Sin ) n'en sont pas et Romero Games en est tellement fier qu'ils ne les mentionnent même pas sur leur site